Avellino: staff e ritiro, le ultime, Triestina: Salvini e un ex tecnico dei lupi La prospettiva del club giuliano con il dirigente laziale e l'allenatore biancoverde 2015/2016

Non resta che attendere il playout di Serie B in casa Avellino. Giovedì, alle 20.30, il Brescia ospiterà il Cosenza al “Rigamonti” e si ripartirà dall'1-0 dei rossoblu sulle rondinelle. Lo sguardo biancoverde è rivolto allo spareggio salvezza perché il club irpino ha deciso di fare all-in su Giorgio Perinetti dopo aver salutato Ernesto Salvini, pronto a iniziare una nuova avventura a Trieste, dove potrebbe essere raggiunto da un ex Avellino, Attilio Tesser, deciso a ripartire dopo aver chiuso l'esperienza con il Modena con una promozione in B e una salvezza tranquilla.

L'attesa del playout di Serie B

Perinetti dovrà attendere l'esito del playout: il responsabile dell'area tecnica del Brescia potrebbe salutare il club lombardo subito dopo la sfida di giovedì e un risultato positivo, ovvero la salvezza, può garantire maggiori sorrisi nella gestione dell'uscita dal club di Massimo Cellino. Su Perinetti non c'è solo l'Avellino, ma gli irpini sembrano in vantaggio. Nei fatti per il sodalizio della famiglia D'Agostino si conferma la fase di stand-by dopo un mese vissuto con Salvini in Irpinia, vicino all'ingresso nell'organigramma, sfumato poi a ridosso del rompete le righe.

Palena come sede del ritiro

Nel frattempo, resta tutta da definire la gestione tecnica con Massimo Rastelli forte del contratto firmato nell'autunno scorso e nel cambio di prospettiva sul ruolo di direttore generale Palena supera Fiuggi, prima sede immaginata dall'Avellino per il ritiro estivo: preparazione precampionato in Abruzzo, in provincia di Chieti, quindi, per i lupi.