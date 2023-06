Avellino: l'accelerazione per il dg passa per un match Staff e ritiro: l'attesa dello sprint nelle prime scelte per il campionato 2023/2024

Alle 20.30 sarà calcio d'inizio per il match di ritorno del playout di Serie B tra il Brescia e il Cosenza e l'esito della gara può aprire o meno all'accelerazione in casa Avellino. Giorgio Perinetti è il responsabile dell'area tecnica delle rondinelle, obbligate a ribaltare il risultato, a vincere nella seconda sfida dello spareggio salvezza per restare in Cadetteria.

L'attesa per il match del "Rigamonti"

La conferma in B sarebbe il modo migliore per il saluto tra la società del presidente, Massimo Cellino, e Perinetti, da giorni prima scelta del club biancoverde nel restyling dopo aver completato l'accordo con Ernesto Salvini. Con la salvezza del Brescia può arrivare lo sprint nell'accordo tra il dirigente romano e l'Avellino. Con la retrocessione può, invece, aprirsi un'ulteriore fase di stallo nella trattativa lungo il mese di giugno, verso il giorno 30, quello della scadenza del contratto tra Perinetti e il sodalizio lombardo.

Palena per il ritiro estivo

Nel frattempo, prende forma il potenziale organigramma con l'arrivo del direttore generale, che dovrebbe essere affiancato da almeno due collaboratori nell'area scouting, mentre per Massimo Rastelli resta il punto interrogativo anche se il contratto firmato nell'autunno scorso sembra blindare la posizione del tecnico per il 2023/2024. Per la preparazione precampionato c'è Palena: la cittadina abruzzese è in pole nella lista delle possibili sedi del ritiro.