Di Somma: "L'Avellino ha fatto una scelta importante"

Evento benefico allo stadio Partenio-Lombardi con le vecchie glorie dell'US Avellino e il team Moscati in campo. "Nonostante gli acciacchi ho subito risposto presente perché è giusto che sia così anche perché mi ridanno l'occasione di rindossare la maglia dell'Avellino", così Salvatore Di Somma a margine dell'incontro. L'ex direttore sportivo biancoverde ha preferito non esprimersi sul futuro del club: "Non voglio entrare nel merito, preferisco non dire niente. Sul girone non ci sono dubbi: sarà terribile. La Lega Pro è un campionato difficile, ci saranno squadre blasonate, di spessore e come sempre sarà dura venirne fuori. Il mio possibile ritorno? No, non era vero. Assolutamente non era vero. Hanno fatto la scelta importante (Perinetti, ndr), un direttore importante, che ha fatto un po' la storia del calcio italiano, ma la C è diversa, è purtroppo un campionato molto difficile".