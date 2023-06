Avellino, De Napoli: "Deluso come tutti i tifosi. Su Perinetti..." L'ex biancoverde ha partecipato all'evento benefico al "Partenio-Lombardi"

"Sono gare importanti, partite da vivere con il sorriso con il pensiero rivolto a chi ha bisogno": Nando De Napoli ha presentato parte all'evento benefico tra le vecchie glorie dell'US Avellino e il team Moscati con l'incasso devoluto alla TIN dell'ospedale irpino.

"È un dirigente esperto, la società ha scelto bene"

Ho conosciuto Perinetti a Napoli, lo conosco bene come persona. - ha aggiunto De Napoli - È di poche parole, ma si fa sentire, ha esperienza e penso che la società abbia scelto bene. Deluso? Un po' come tutti i tifosi. Sono un tifoso dell'Avellino, sono nato qui e qui è iniziato il percorso che mi ha portato in Nazionale. Spero davvero che l'anno prossimo l'Avellino faccia bene per i tifosi, soprattutto per loro".