Avellino, Evacuo: "La piazza merita una grande squadra" L'ex attaccante biancoverde ha preso parte all'amichevole tra vecchie glorie e team Moscati

Felice Evacuo ha partecipato all'amichevole tra le vecchie glorie dell'US Avellino e il team Moscati, evento benefico per la TIN dell'ospedale del capoluogo irpino. "Non scherziamo. Ho salutato il calcio giocato già da parecchio tempo. - ha affermato l'ex attaccante biancoverde - Al di là delle battute è un piacere essere qui oggi, ritrovare diversi ex compagni di squadra, ex calciatori dell'Avellino che hanno fatto la storia di questo club".

L'ex attaccante dei lupi: "Pronto a iniziare l'avventura da direttore"

"L'Avellino? Sicuramente il presidente (D'Agostino, ndr) starà facendo le sue valutazioni. Sceglierà, come sempre, quello che ritiene sia utile per questa società. Avellino è una piazza ambiziosa e ha bisogno di una grande squadra per essere trascinata. Il mio futuro? Speriamo che ci sia una chiamata per cominciare la carriera da direttore. Ci proviamo".