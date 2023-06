Playoff Serie C: pari pirotecnico a Foggia, vantaggio per il Cesena Semifinale promozione: gare d'andata con tante reti tra lo Zaccheria e il Rigamonti-Ceppi

È stata la serata delle gare d'andata delle semifinali promozione in Serie C. Pari pirotecnico allo "Zaccheria": finale di 2-2 tra il Foggia e il Pescara. Satanelli avanti con Petermann dopo soli due minuti, al 24' arriva il pari degli abruzzesi con Rafia su rigore per l'1-1 all'intervallo. Lescano regala il sorpasso al 4' della ripresa, ma il Foggia riprende l'ex Zeman con Bjarkason al 60' per il 2-2 con cui si chiude il primo atto. Nella gara di ritorno, in programma giovedì, in caso di nuovo pareggio, si andrà ai supplementari. Il Cesena chiude, invece, in vantaggio la prima gara della semifinale. I romagnoli vincono a Lecco con il risultato di 2-1 con le reti di Mercadante su rigore e Prestia nel primo tempo. Nella seconda frazione Giudici accorcia le distanze per il -1 verso il match di ritorno, in programma giovedì all'Orogel Stadium.

I risultati

Serie C - Playoff

Final Four

Semifinale - Andata

Foggia - Pescara 2-2

Lecco - Cesena 1-2

Semifinale - Ritorno

Foggia - Pescara (giovedì ore 20.30)

Cesena - Lecco (giovedì ore 20.30)