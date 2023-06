Avellino: è ufficiale una risoluzione consensuale Accordo per chiudere in anticipo il rapporto contrattuale

In casa Avellino la settimana che dovrebbe portare all'ingresso di Giorgio Perinetti si apre con una risoluzione consensuale. Diventa ufficiale l'addio con Enzo De Vito che non è più il direttore sportivo del club biancoverde. Il dirigente irpino aveva salutato i tesserati della prima squadra alla ripresa degli allenamenti nel mese di maggio dopo la pausa decisa al termine di Avellino-Monterosi, giocata il 23 aprile scorso.

Il comunicato ufficiale

"Risoluzione consensuale con il direttore sportivo Vincenzo De Vito. L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver trovato l’accordo con il direttore sportivo Vincenzo De Vito per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. Il club ringrazia il dirigente per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".