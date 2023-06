Avellino, rebus stadio. E lunedì inizia il nuovo corso targato Perinetti Il club dovrà fittare volta per volta l'impianto per partite e allenamenti

Stadio Partenio, è gelo tra l'Us Avellino e l'amministrazione comunale dopo il bando per la gestione dell'impianto di via Zoccolari andato deserto.

La convenzione è scaduta il 31 maggio, non c'è stato un rinnovo con l'US e nei prossimi giorni, verosimilmente tra lunedì e martedì, il comune rientrerà in possesso del bene. Questa mattina gli addetti all'impianto e l'assessore allo Sport Giuseppe Giacobbe hanno chiarito che al momento non c'è nessuno sgombero e nessuno sfratto.

"Semplicemente – si legge in una nota di Piazza del Popolo - per uniformarsi alle norme nazionali sulla gestione del bene comunale, l’ente di Palazzo di Città - dopo aver tentato la strada di un avviso pubblico per un affidamento biennale, che è andato deserto - ha la necessità di rientrare in possesso dell’impianto sportivo. Ferma restando la possibilità di concederlo in utilizzo alla società di calcio della città in occasione delle partite e degli allenamenti.

Intanto, guardando al campo il club è pronto a ripartire dalla triade Perinetti, Condò, Strano. Il presidente D’Agostino ha individuato nelle loro figure il nuovo responsabile dell’area tecnica, il direttore sportivo che prenderà il posto di Enzo De Vito e il responsabile dell’area scouting. Ad inizio settimana prossima è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso in casa biancoverde.