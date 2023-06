Avellino: si riparte con l'arrivo di Perinetti e i primi incontri Ultimo giorno di attesa per i biancoverdi con l'ingresso ufficiale del dirigente capitolino

Ultime ore d'attesa, poi ci sarà l'accelerazione con l'arrivo, previsto già per domani, di Giorgio Perinetti in casa Avellino. Il dirigente capitolino raggiungerà l'Irpinia per iniziare una nuova avventura dopo quella vissuta a Brescia e chiusa con la retrocessione in Serie C dopo il playout perso contro il Cosenza. Perinetti avrà due collaboratori, il direttore sportivo Luigi Condò e il responsabile dell'area scouting Pierfrancesco Strano con la conferma di Mario Aiello all'interno dell'organigramma.

Contatto diretto con Rastelli

Prende forma il nuovo Avellino e per la prossima settimana è previsto l'incontro tra Perinetti e Massimo Rastelli. L'allenatore resta forte del contratto firmato nell'autunno scorso con scadenza 2024 e prolungamento automatico fino al 2025 in caso di esonero, ma le parti dovranno trovare una forte base di ripartenza per aspetti tecnici che porteranno all'evoluzione della rosa, da completo restyling dopo due annate vissute senza sussulti e chiuse in piena crisi di risultati. L'ambiente attende risposte sul futuro e sul nuovo corso che ripartirà da Perinetti e dal ritiro di Palena. La cittadina abruzzese ospiterà i lupi nella seconda metà di luglio per la preparazione precampionato.