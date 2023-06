Avellino: ecco Perinetti, Condò e Strano per lo staff dirigenziale Arrivo in Irpinia per il responsabile dell'area tecnica, il ds e il responsabile area scouting

Lo staff dirigenziale dell'Avellino aveva già preso forma e c'è l'arrivo in Irpinia per il responsabile dell'area tecnica, Giorgio Perinetti, per il direttore sportivo, Luigi Condò, e per il responsabile dell'area scouting, Pierfrancesco Strano. I tre dirigenti si legheranno al club biancoverde nelle prossime ore per iniziare davvero la nuova avventura in Irpinia. Condò aveva già raggiunto Avellino e lo stadio "Partenio-Lombardi" nel corso dell'ultima settimana. Perinetti ha salutato il Brescia nei giorni scorsi e riparte da Avellino con l'obiettivo di centrare un restart insieme alla società della famiglia D'Agostino.

Firma nelle prossime ore per i tre dirigenti

Perinetti, Condò e Strano firmeranno il contratto domattina a Montelfalcione. Da lì inizierà ufficialmente il nuovo corso e sarà in programma l'incontro con Massimo Rastelli per programmare il progetto tecnico in accordo con l'allenatore nella prospettiva del restyling che subirà la rosa biancoverde per la stagione 2023/2024 verso il ritiro estivo a Palena, previsto per la seconda metà del mese di luglio.