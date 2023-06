Perinetti, Condò e Strano si legano all'Avellino: le ultime I tre dirigenti in sede per la firma: ora il contatto diretto con Rastelli e la presentazione

Ieri l'arrivo ad Avellino, in mattinata la firma nella sede della proprietà a Montefalcione per Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano. Il responsabile dell'area tecnica, il direttore sportivo e il responsabile dell'area scouting si sono legati al club biancoverde. Ora è semplice attesa del comunicato ufficiale da parte della società irpina. I tre nuovi dirigenti dell'US Avellino hanno incontrato il presidente, Angelo Antonio D'Agostino: un passaggio rapido per impegni di tutte le parti perché sottotraccia il lavoro proseguirà lungo la settimana che porterà alla conferenza stampa di presentazione, che dovrebbe essere fissata per l'avvio della prossima settimana.

Ora sguardo al progetto tecnico con Rastelli

Dall'arrivo di Perinetti, Condò e Strano al primo contatto diretto con Massimo Rastelli. In particolar modo l'esperto dirigente capitolino avrà modo di confrontarsi in call con l'allenatore per centrare gli obiettivi comuni nella ripartenza. Solo dopo, in caso di conferma del tecnico, che appare la via naturale per tanti aspetti, potrà iniziare il restyling della rosa con alcuni dettagli già prefigurati dallo staff dirigenziale per la prima squadra, che si ritroverà per la seconda metà di luglio con il ritiro in programma a Palena, in Abruzzo.