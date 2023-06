Avellino: rebus stadio, l'Alto Calore sospende di nuovo l'erogazione dell'acqua Ulteriore capitolo nella vicenda. Il Comune è rientrato in possesso dell'impianto venerdì scorso

Venerdì scorso il Comune di Avellino è rientrato pienamente in possesso dello stadio "Partenio-Lombardi" in virtù del bando per la gestione dell'impianto sportivo andato deserto, ma nell'evoluzione della vicenda c'è anche la nuova sospensione dell'erogazione dell'acqua alla struttura di contrada Zoccolari determinata dall'Alto Calore Servizi.

Un ulteriore capitolo nella vicenda

Già ad inizio anno solare erano stati chiusi i rubinetti al "Partenio-Lombardi", ma alla discussione che avverrà a fine mese al Tribunale di Avellino sul decreto ingiuntivo per una cifra che sfiora i 240mila euro si aggiunge un'istanza aperta il 3 maggio per la potenziale manomissione di un misuratore d'acqua all'interno dello stadio, verificata dai tecnici di ACS: in questo caso la morosità si aggirerebbe sui 25mila euro.