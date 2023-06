Avellino, il sindaco Festa: "Ho firmato la concessione d'uso dello stadio" Il primo cittadino: "A favore dell'US Avellino per l'iscrizione al prossimo campionato"

"Ho appena firmato la concessione d’uso dello stadio Partenio-Lombardi a favore dell’US Avellino per l’iscrizione al prossimo campionato", così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, con un post sul canale ufficiale social, ha presentato il dettaglio finalizzato in tarda mattinata a Palazzo di Città, determinante per la programmazione 2023/2024 del club. "Auguro ai nostri lupi del calcio una stagione sportiva ricca di soddisfazioni, per portare in alto gli amati colori biancoverdi", ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo irpino. Nei giorni scorsi era andato deserto il bando per la gestione del "Partenio-Lombardi" e il Comune di Avellino è tornato pienamente in possesso dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Nelle scorse ore c'è stata anche la sospensione dell'erogazione del servizio idrico da parte di Alto Calore Servizi.

Foto: pagina ufficiale Facebook Gianluca Festa