Avellino: intervento al polso sinistro per Trotta Nota ufficiale del club biancoverde per l'operazione a cui si è sottoposto l'attaccante

Marcello Trotta si è sottoposto a un intervento al polso sinistro. Perfettamente riuscita l'operazione per la pseudoartrosi allo scafoide. Via alla fase di recupero e alle terapie post-operatorie per l'attaccante dell'Avellino, tornato in Irpinia la scorsa estate dopo 6 anni.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che il calciatore Marcello Trotta, nella giornata di ieri, si è operato per una pseudoartrosi dello scafoide del polso sinistro. L’intervento, eseguito dal dott. Domenico Pagano presso la clinica Villa Esther di Avellino, è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà un periodo di riposo e cure fisioterapiche successivamente al quale avvierà le cure riabilitative".