L'Avellino rompe il silenzio. E c'è una novità nello staff Alle 15.30 la conferenza stampa di presentazione della nuova area tecnica

È il giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto tecnico in casa Avellino. Dopo settimane di silenzio, aperte subito dopo l'ultimo match ufficiale del 23 aprile scorso, la sconfitta con il Monterosi Tuscia, appuntamento alle 15.30 con lo staff biancoverde che chiariranno le prospettive legate alla ripartenza dopo due annate complicate e chiuse con tanti rebus.

Ieri l'incontro in sede con Rastelli

Nella mattinata di ieri è stato sciolto il dubbio relativo alla panchina. Massimo Rastelli sarà l'allenatore dell'Avellino anche nella prossima stagione. Al di là del contratto forte, firmato nell'autunno scorso, con scadenza 30 giugno 2024 e con prolungamento automatico fino al 2025 in caso di esonero, è stato trovato il punto d'incontro con la nuova dirigenza, guidata dal direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti.

Riecco Dei tra i collaboratori del tecnico

Spunta una novità nello staff di Rastelli: Angelo Pagotto lascerà il ruolo di preparatore dei portieri a David Dei, che nell'ottobre 2022 decise di non accettare l'offerta dell'Avellino per stare vicino alla sua cagnolina. Altri aspetti legati al restyling del club e della rosa saranno chiariti in conferenza stampa, molto attesa dall'ambiente.