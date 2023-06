LIVE | Avellino: la presentazione della nuova area tecnica Le parole del presidente, dell'area tecnica e dell'allenatore

Conferenza stampa di presentazione della nuova area tecnica in casa Avellino con il presidente Angelo DAgostino, il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti e l'allenatore Massimo Rastelli.

"Ringrazio la proprietà per aver puntato su di me. - ha affermato Perinetti - Ho notato la serenità e l'apertura umana, che per me è aspetto fondamentale. È un qualcosa che permette partecipazione e trasporto e che va oltre l'aspetto professionale. Sono felice di avere questa opportunità insieme alla famiglia D'Agostino. Ho avuto altre opportunità, in particolar modo una all'estero, ma l'Avellino mi ha intrigato per la prospettiva. Voglio vivere pienamente il territorio. Non voglio essere un collaboratore, ma uno che lavora per l'Avellino ad Avellino. Il 17 marzo 2023 è venuto a mancare una persona che mi ha dato la chance, la prima occasione nel 74/75 e questa persona è Carlo Mupo, il primo a darmi fiducia nella mia carriera. Ricordo Negrisolo, quando raggiungevamo il presidente Sibilia. Ricordo anche quando con l'esperienza con il Napoli vivevo con mia moglie il "Jolly". La mia carriera si incrocia anche con il ricordo della vittoria del campionato di Serie C con il Palermo nel 2001 grazie al successo dell'Avellino contro il Messina. Ci sono stati momenti tristi come il derby col Napoli del 2003. Tanti flash, ma ora contano i fatti. Conta vivere insieme una fsee nuova dando il massimo per la piazza, per i tifosi con i miei collaboratori sempre. Ho una carriera piena di soddisfazioni, ma non bisogna vivere di ricordi. Conta quello che si fa il giorno dopo".