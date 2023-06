Avellino, da lunedì il mercato. Perinetti: "29 elementi in rosa un peso enorme" Tanti saranno gli addii, dopodichè si penserà ai rinforzi. Ecco le prime idee

Neanche il tempo di presentarsi alla stampa che la nuova area tecnica dell'Avellino è già al lavoro per definire la rosa della prossima stagione.

In primis per Giorgio Perinetti e i suoi collaboratori c'è la necessità di capire su quali elementi poter ancora contare del vecchio corso.

Appare certo il ritorno di Daniele Franco che vorrà giocarsi di nuovo le sue carte in biancoverde dopo una seconda parte di stagione alla Turris positiva.

Tanti saranno gli addii ma in ogni caso sui 29 elementi in rosa Perinetti è stato chiaro. “In serie C 29 contratti sono un peso enorme, Quello che posso dire è che faremo delle scelte, saranno comunicate ai vari agenti. Ci saranno calciatori che non potranno rimanere e saremo fermi su questo”.

Ma iniziano a circolare anche i primi nomi nuovi per rinforzare l'organico. Voci, suggestioni, semplici idee che potrebbero diventare qualcosa di più serio nei prossimi giorni.

Si segue per esempio il giovane centrocampista Carraro dell'Atalanta nella passata stagione in forza al Crotone. In attacco i primi sondaggi avrebbero riguardato Giancarlo Malcore del Cerignola e il bomber Salvatore Caturano, l'anno scorso a Potenza.