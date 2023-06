Avellino: la prospettiva della rosa biancoverde, via al mercato Il club riparte, ma è subito chiamato alle prime scelte per modulo e interpreti

Capire cosa ha bloccato il percorso di ripartenza che stava nascendo con Massimo Rastelli, interrotto sul più bello in avvio del 2023 puntando sull'esperienza di Giorgio Perinetti nella direzione dell'area tecnica: così l'Unione Sportiva Avellino si è ripresentata dopo tanti giorni di silenzio con un dietrofront siglato nel mese di maggio, quando sembrava tutto pronto per l'arrivo di Ernesto Salvini, e con l'ingresso del dirigente capitolino in quello di giugno.

Rosa ricca di rebus da risolvere

Tanti ricordi legati all'Irpinia per lo sport, ma anche per aspetti familiari: una lunga carriera che però vede Perinetti deciso ad aggiornare il suo percorso. Per la stagione 2023/2024 è chiamato a riordinare il cammino biancoverde, reso complicato da due annate prive di sussulti veri e propri, con una rosa composta da 29 pedine che pone il nuovo rebus dopo aver risolto il primo, quello relativo alla panchina.

Difesa 4, centrocampo a 3

La società ha deciso di ripartire con Rastelli mettendosi alle spalle determinati argomenti, affrontandoli con diversi contatti e con l'incontro avvenuto in sede giovedì scorso e ora scatta la fase relativa al mercato. Non sarà una rivoluzione con la struttura del modulo che resta invariata con 4 difensori e 3 centrocampisti. Tanto passerà per le motivazioni di chi è sotto contratto e per le opportunità che saranno generate dagli interessi delle altre società.