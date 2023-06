Avellino: ecco il girone C di Serie C 2023/2024 con un'incognita Lecco promosso con le due vittorie contro il Foggia tra andata e ritorno della finale playoff

È arrivato anche l'ultimo verdetto con la promozione del Lecco, vincente contro il Foggia nelle gare di andata e ritorno della finale playoff di Serie C. Blucelesti in B dopo 50 anni, satanelli nel girone C della terza serie nazionale: ha preso forma ulteriormente il raggruppamento meridionale anche se c'è un'incognita.

Rebus Messina

Il Messina resta in dubbio dopo le parole del presidente, Pietro Sciotto, certificate dalla comunicazione pubblicata sul sito ufficiale del club peloritano ("come affermato ripetutamente da tempo, e da ultimo lo scorso 24 maggio, con grande rammarico e dolore, non iscriverà la squadra al prossimo campionato"), ma legate ai rumors di una documentazione in extremis per la conferma dei giallorossi in C.

Ipotesi Pineto nel raggruppamento meridionale

L'Avellino parteciperà a un girone che vedrà la partecipazione di 6 squadre campane (Benevento, Giugliano, Juve Stabia, Sorrento e Turris). A meno di clamorose sorprese, il Pescara dovrebbe restare nel girone C e in caso di assenza del Messina nell'organico dovrebbe essere inserito il Pineto, neopromosso dalla D al pari di Sorrento, Catania e Brindisi.

Le partecipanti al girone C

Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Catania, Crotone, Brindisi, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina (Pineto), Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Potenza, Sorrento, Virtus Francavilla, Taranto, Turris.