Avellino, entra nel vivo il calciomercato: priorità alle uscite Cominciano i primi sondaggi perlustrativi

La stagione 2022-2023 della serie C va in archivio con l’ultimo verdetto: il Lecco dopo 51 anni torna in serie B e il Foggia contribuirà a rendere ancor più difficile il girone C del prossimo anno.

Dopo la finale playoff di ieri ha preso forma il raggruppamento meridionale anche se c'è un'incognita Il Messina resta in dubbio dopo le parole del presidente Sciotto sulla possibile non iscrizione dei peloritani.

L'Avellino parteciperà a un girone con 6 squadre campane. A meno di clamorose sorprese, il Pescara dovrebbe restare nel girone C e in caso di assenza del Messina nell'organico dovrebbe essere inserito il Pineto, neopromosso dalla D al pari di Sorrento, Catania e Brindisi.

Nel frattempo l’Avellino muove i primi passi sul mercato a partire da oggi. Non ci sarà un repulisti come quello voluto nella passata stagione ma sono previste comunque diverse partenze.

Rastelli e Condò, con la supervisione di Perinetti, stanno facendo le prime valutazioni sulla scrematura della rosa.

Parallelamente circolano i primi nomi nuovi peeerrr rinforzare l’organico. Detto di Malcore e Caturano per l’attacco a centrocampo sondaggi perlustrativi sarebbero stati fatti per il giovane Carraro e l’esperto Burrai, nella passata stagione al Pordenone.

In porta confermato Pane, si cerca una valida alternativa mentre il reparto arretrato sarà quello dove bisognerà lavorare maggiormente considerando le tante delusioni dello scorso anno.

Intanto il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato le seguenti date relative alle sottoindicate competizioni:

CAMPIONATO SERIE C

Inizio: DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Turni Infrasettimanali: n.3 turni da determinare

Turno Festivita` Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023

Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024

PLAY OFF

Inizio: DOMENICA 5 MAGGIO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024

COPPA ITALIA SERIE C Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 20 AGOSTO 2023