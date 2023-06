Avellino: il restyling della rosa tra scadenze e rientri, la situazione Dal primo luglio il via ufficiale alla sessione estiva di calciomercato

La sessione estiva di calciomercato inizierà il primo luglio, ma i club sono già al lavoro da settimane tra contatti diretti e incontri per stilare la tabella di marcia verso i ritiri. Tra meno di un mese l'Avellino ripartirà da Palena per la preparazione precampionato e spera di accelerare nella definizione della rosa per la stagione 2023/2024.

Ultimi giorni in biancoverde per 6 calciatori

Sono 29 i calciatori sotto contratto: in 6 saluteranno il club biancoverde in virtù della scadenza del 30 giugno prossimo e nel gruppo rientreranno 8 pedine girate in prestito a gennaio (Ceccarelli, Franco, Guadagni, Micovschi, Murano, Plescia, Zanandrea e Illanes). Per Giorgio Perinetti è iniziata la fase dei confronti con gli agenti, nella conferenza stampa di presentazione della nuova area tecnica, Massimo Rastelli ha certificato l'idea di un gruppo che non dovrebbe subire un vero e proprio restyling, ma che dovrà bilanciare diverse esigenze.

La necessità di ripartire con diverse certezze

In particolar modo l'Avellino proverà a ripartire dai calciatori capaci di sostenere l'ambizione della piazza e del club: un aspetto non semplice in virtù degli accordi in essere, ma da centrare per iniziare con un passo deciso e in controtendenza rispetto alla seconda parte dell'ultima stagione.

I rientri dai prestiti e le scadenze

30 giugno 2023

Di Gaudio, Gambale (prestito con diritto di riscatto dall'Aquila Montevarchi), Mocanu (in estate al Vastogirardi, da gennaio al Nuova Florida), Pizzella, Perrone, Sottini (prestito dalla Triestina con assenso dell'Inter)

30 giugno 2024

Auriletto, Casarini, Ceccarelli (da gennaio al Picerno), Franco (da gennaio alla Turris), Garetto, Guadagni (da gennaio alla Recanatese), Kanoute, Marcone, Matera, Micovschi (da gennaio alla Fidelis Andria), Murano (da gennaio al Potenza), Plescia (in estate alla Carrarese, da gennaio al Piacenza), Ricciardi, Russo, Tito, Trotta, Zanandrea (da gennaio al Piacenza)

30 giugno 2025

Aya, Benedetti, Dall'Oglio, D'Angelo, Illanes (da gennaio al Novara), Mazzocco, Marconi, Moretti (diritto recompra Inter), Rizzo, Tounkara (prestito con obbligo di riscatto dal Cittadella)

30 giugno 2026

Maisto, Pane