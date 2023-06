Avellino, rebus Partenio: il sindaco Festa sull'accordo, sui tempi e sui lavori Le parole del sindaco del capoluogo irpino a margine della presentazione di "Bimbo Days"

Nella conferenza stampa di presentazione dell'area tecnica dell'US Avellino, il presidente del club biancoverde, Angelo Antonio D'Agostino, aveva presentato lo scenario di un rientro immediato al "Partenio-Lombardi" per gli allenamenti subito dopo il ritiro di Palena, previsto per la seconda metà di luglio. "D'Agostino ha confermato quello che io vi ho detto sempre, poi non ci avete creduto, ma io ho sempre detto che non c'era alcun problema con l'US Avellino", così il sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, si è espresso a margine della presentazione di "Bimbo Days".

"Presto un incontro con il club"

"Non hanno ritenuto di partecipare a una gara biennale che il Comune ha pubblicato. Ovviamente, rispetto alla gara deserta si avvierà una trattativa diretta o un'altra procedura prevista dalla legge per far sì che l'US Avellino si alleni e giochi pagando il dovuto come sempre. I tempi? Abbiamo avuto interlocuzioni. Credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro, immagino, per definire la vicenda. I costi dei lavori? Ma anche i tempi, quelli dell'affidamento, ma più che altro quelli del reperimento del materiale e della manodopera, però, per quando l'Avellino tornerà in Irpinia, i lavori saranno completati".