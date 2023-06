Avellino: la prospettiva dei rientranti dai prestiti, le ultime Si corre verso l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato

L'ultima decade di giugno vale come il primo passo nel restyling della rosa per l'Avellino. L'area tecnica ha, di fatto, certificato il gruppo di calciatori sul quale il club è intenzionato a ripartire e sta chiarendo la posizione futura alle altre pedine. L'idea biancoverde è quella di mettere 24 giocatori a disposizione di Massimo Rastelli. Tanto passerà per le dinamiche del mercato, imprevedibili, ma l'obiettivo è quello di garantire solidità sin dalle prossime settimane per evitare un ritiro precampionato con una rosa ancora indefinita.

Il solo Ceccarelli potrebbe restare

Degli otto calciatori di rientro dal prestito il solo Tommaso Ceccarelli potrebbe essere davvero immaginato dall'Avellino per la stagione 2023/2024. Il jolly offensivo ha vissuto la seconda parte dell'ultima stagione a Picerno e il club lucano vorrebbe ripuntare sul capitolino. Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Claudiu Micovschi, Jacopo Murano, Vincenzo Plescia, Gianmaria Zanandrea e Julian Illanes sono, invece, sul mercato. A questi si aggiungeranno almeno altri 5 profili da inserire nella lista degli uscenti.