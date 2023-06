Avellino: primi rumors di mercato, priorità cessioni per una rosa da 24 L'equilibrio da centrare verso il ritiro di Palena: lo scenario

Una rosa di 24 calciatori per il prossimo campionato: così vuole ripartire l'Avellino. C'è un solo profilo di rientro dai prestiti, Tommaso Ceccarelli, che potrebbe restare. Gli altri 7 (Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Julian Illanes, Claudiu Micovschi, Jacopo Murano, Vincenzo Plescia e Gianmaria Zanandrea) sono nella lista degli uscenti in compagnia di alcuni giocatori che hanno completato la scorsa annata sportiva in biancoverde.

Giorgio Perinetti dovrà trovare il punto d'incontro tra gli aspetti tecnici e quelli economici per il club della famiglia D'Agostino. Non sarà una vera e propria rivoluzione, ma nei fatti la società irpina è comunque costretta a dover determinare un netto cambio di passo nell'ottica di cancellare gli ultimi due anni ricchi di incertezze e nell'obiettivo della continuità tecnica, mai davvero centrata dopo la semifinale promozione giocata nel 2021.

L'evoluzione della rosa

Alcuni rientranti dai prestiti sono reduci da parentesi positive. Il Picerno vorrebbe ritrovare subito Ceccarelli, ma l'Avellino valuta la conferma verso il ritiro di Palena. Franco potrebbe continuare la carriera a Torre del Greco dopo i soli 6 mesi vissuti in Irpinia. Guadagni si è espresso su buonissimi livelli nel girone B con la Recanatese ed è seguito da alcuni club. In uscita c'è anche Ramzi Aya dopo una stagione condizionata dagli infortuni. Ecco le prime fasi di una sessione estiva di calciomercato che inizierà ufficialmente il prossimo primo luglio.