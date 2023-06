Avellino: i dettagli del precampionato, dove sarà sviluppato e con quanti test Ufficialità da parte del club irpino per il ritiro estivo 2023 e per le date delle amichevoli

Non c'erano dubbi, ma l'Avellino ha ufficializzato la sede del ritiro estivo 2023. Il club biancoverde svilupperà la preparazione precampionato a Palena. I tesserati della società irpina raggiungeranno il comune teatino il 16 luglio e la saluteranno il 30 luglio.

Cinque test: tre in Abruzzo, due al rientro in Irpinia

Due strutture alberghiere diverse per i componenti della prima squadra e per lo staff dirigenziale vicine allo stadio degli Angeli di Palena, dove si terranno gli allenamenti. Nel precampionato sono previsti cinque allenamenti congiunti: tre saranno programmati nel corso del ritiro nei giorni 22, 26 e 29 luglio con il primo test che vedrà i lupi affrontare una rappresentativa locale.

Al rientro in Irpinia saranno definite altre due amichevoli "con luogo e data da definire", si legge nel comunicato ufficiale: riprova che è ancora fase di stallo sull'utilizzo vero e proprio del "Partenio-Lombardi" dopo il bando per la gestione biennale dell'impianto andato deserto. "Il club ringrazia fin da subito il Comune di Palena, nella persona del sindaco Claudio D’Emilio, le strutture alberghiere e la Polisportiva Palena per la disponibilità e la professionalità mostrate in questa prima fase organizzativa".

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912