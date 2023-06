Avellino: contatti con i club. La prospettiva per Trotta dopo le operazioni Lungo percorso estivo per i dirigenti tra i volti nuovi e le uscite dalla rosa biancoverde

Dal Sorrento alla Virtus Francavilla si intensificano i contatti verso l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato in casa Avellino. È tornato a lavorare sottotraccia il club biancoverde dopo la lunga attesa, aperta nell'immediato post-gara dell'epilogo stagionale con il Monterosi e interrotta con la conferenza stampa di presentazione della nuova area tecnica che ha determinato la ripartenza con la conferma di Massimo Rastelli in panchina e i volti nuovi in dirigenza.

Priorità cessioni

Il dt Giorgio Perinetti e il ds Luigi Condò hanno avviato i colloqui con agenti e club. Dall'area scouting a Pierfrancesco Strano e Mario Aiello il compito di prefigurare colpi a sorpresa per prima squadra e formazioni under. L'Avellino ha definito la lista dei potenziali uscenti dalla rosa e la incrocia con quella delle altre società per puntare a qualche profilo utile nell'ottica 2023/2024. Le cessioni sono la priorità in questa fase, ma è inevitabile la fase interlocutoria, non solo per gli irpini.

La punta dovrebbe saltare i primi allenamenti nel ritiro di Palena

C'è, inoltre, il primo step sui rinnovi. Prospettiva 2026 per Raffaele Russo: l'attaccante sta accelerando nel percorso di recupero dalla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Doppia operazione nel mese di giugno, invece, per Marcello Trotta: la prima al polso sinistro, la seconda al piede destro con l'obiettivo di mettersi alle spalle una stagione che non ha garantito il rilancio alla punta. Riposo per Trotta, ma con il rischio concreto di saltare la prima parte della preparazione precampionato, in programma a Palena dal 16 al 30 luglio.