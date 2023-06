Avellino, piace Bruscagin. Probabile addio di Rizzo La dirigenza irpina lavora sottotraccia. Aperto anche il capitolo dei rinnovi

L’Avellino intensifica i contatti verso l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Lavora sottotraccia il club biancoverde. Perinetti ha definito la lista dei potenziali uscenti dalla rosa e la incrocia con quella delle altre società per puntare a qualche profilo utile.

Le cessioni sono la priorità in questa fase ma c'e anche il capitolo sui rinnovi. Prospettiva 2026 per Raffaele Russo: l'attaccante sta accelerando nel percorso di recupero dalla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Doppia operazione nel mese di giugno, invece, per Marcello Trotta: la prima al polso sinistro, la seconda al piede destro con l'obiettivo di mettersi alle spalle una stagione tribolata.

Sul fronte entrate piace Giulio Giordani, nonostante la retrocessione con l'Aquila Montevarchi, Agostino Rizzo sembra destinato a lasciare l'Irpinia. Dopo tre anni e mezzo l’esterno non rientrerebbe più nei piani di Rastelli.

Si guarda poi in casa Pordenone. dal 1 luglio tutti i calciatori saranno svincolati dal momento che il club non si è iscritto alla prossima serie C. Tra questi c'è anche Matteo Bruscagin, tanta esperienza anche in B, un profilo che potrebbe fare al caso dei lupi.

Infine un sondaggio esplorativo sarebbe stato fatto dalla dirigenza irpina per Antonio Cinelli centrocampista del Catanzaro.