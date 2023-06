Avellino: l'obiettivo di un big per reparto, lo scenario di mercato La prospettiva biancoverde verso il ritiro di Palena, in programma dal 16 luglio

Prima le cessioni con l'obiettivo di abbassare il numero dei calciatori in rosa, da 29 appena inizierà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato il primo luglio, per poi equilibrare le uscite con le entrate verso il ritiro di Palena, in programma dal 16 luglio. Non è un affare semplice, ma Giorgio Perinetti e Luigi Condò proseguono nel lavoro sottotraccia in casa Avellino. Il direttore dell'area tecnica e il ds proveranno ad accorciare i tempi, sempre che ci sia una vera sponda con gli altri club per gli interessi manifestati nei giorni scorsi.

Il Gubbio di Braglia su Kanoute

Daniele Franco è sempre nelle idee della Turris. Il club corallino aveva ceduto il centrocampista agli irpini nell'estate 2022 per poi ritrovarlo in prestito a gennaio. Il Picerno vorrebbe riavere Tommaso Ceccarelli dopo il buon percorso sviluppato nella seconda metà della stagione in Lucania, ma in virtù delle qualità da jolly offensivo il capitolino non figura nella lista degli uscenti compilata dalla dirigenza in compagnia del tecnico, Massimo Rastelli. C'è, inoltre, un ex che guarda con attenzione a un esterno d'attacco. Al Gubbio di Piero Braglia piace Mamadou Kanoute.

Rebus portiere

Alle cessioni Perinetti e Condò legano la prospettiva di inserire un elemento per reparto in grado di far fare il salto di qualità all'intero gruppo: scenario che richiama alla porta con Pasquale Pane che potrebbe diventare il secondo estremo difensore e con Richard Marcone in uscita. Per l'attacco dai rumors si profila la pista che porta ad Andrea Silipo, classe 2001, rientrante al Palermo dopo la stagione in prestito alla Juve Stabia (5 reti e 3 assist in 29 presenze nel girone C di Serie C).