Avellino: la prospettiva per la porta. C'è un difensore in uscita Si avvicina l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato

Lavoro sottotraccia che prosegue in casa Avellino nella ricerca dell'equilibrio tra entrate ed uscite per la rosa 2023/2024. Nel girone C, ma non solo, non è ancora nato l'effetto domino, ma sono chiare le idee per la lista degli uscenti con l'obiettivo biancoverde di inserire un big per reparto verso il ritiro di Palena, in programma dal 16 luglio: una prospettiva non semplice, ma posta dalla dirigenza guardando alla preparazione precampionato.

Pane vice, l'obiettivo di un portiere titolare

Per la porta l'Avellino punterà su Pasquale Pane, ma l'acerrano, che nei mesi scorsi ha rinnovato il contratto fino al 2026, dovrebbe diventare il secondo con Richard Marcone destinato all'addio. C'è Ivan Lanni, ma non solo, nelle idee di Giorgio Perinetti. L'estremo difensore, classe '90, è reduce da un biennio al Siena e nel 2021 fu proprio il direttore dell'area tecnica dei lupi a portarlo in Toscana dopo l'esclusione del Novara dalla C.

Illanes di nuovo pronto ai saluti

Julian Illanes è di nuovo in uscita. Il difensore era tornato in Irpinia nell'estate 2022, ma un infortunio aveva complicato l'impatto nella gestione Taurino e, di fatto, con il rosso rimediato nella sfida contro il Catanzaro, nei primi giorni della seconda avventura di Rastelli all'ombra del Partenio, si è chiusa nuovamente l'esperienza in biancoverde per l'argentino, che a gennaio si è trasferito in prestito al Novara e che appare pronto ad un'altra cessione. C'è l'Ancona sulle tracce del nativo di Cordoba. Illanes è legato all'Avellino con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.