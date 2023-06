Mercato Avellino, si accelera per Lanni e Mulè. Garetto in uscita Per il centrocampista c'è il Renate

L'Avellino prova ad accelerare sul mercato e le prime operazioni entrano nel vivo. Per la porta sembra ben avviata la trattativa per Ivan Lanni. A breve l'estremo difensore terminerà la sua esperienza al Siena e sembra ad un passo dall'accordo con l'Avellino. Proprio Perinetti lo aveva portato due anni fa in bianconero. Nome di grande garanzia quello di Lanni. Per la difesa invece trattativa avanzata per Erasmo Mulè difensore della Juventus Next Gen che l’anno scorso ha militato nella prima parte di stagione al Catanzaro e poi al Monopoli realizzando anche 3 gol. In uscita il club biancoverde è impegnato a sfoltire la rosa, tra i partenti c'è anche Marco Garetto. Il giovane centrocampista piace al Renate che prova a chiudere l'affare a titolo definitivo.