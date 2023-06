Us Avellino, weekend di riflessione sul mercato: da lunedì l'accelerazione I primi colpi potrebbero essere il portiere Lanni ed Erasmo Mulè

Il calciomercato dell’Avellino entra nel vivo e si accelera per chiudere i primi colpi, magari già da settimana prossima.

Il duo Perinetti-Condò lavora sia per sfoltire la rosa sia per rinforzarla con nuovi innesti. In questa fase le priorità si chiamano Ivan Lanni ed Erasmo Mulè.

Per entrambi ci sarebbero trattative ben avviate, specie per Mulè, difensore della Juventus Next Gen nella passata stagione diviso tra Catanzaro e Monopoli. Anche Lanni sembra vicino. Fortemente voluto da Perinetti a Siena, ora il dirigente lo vuole in Irpinia.

Si lavora anche per migliorare la qualità del reparto offensivo, alla ricerca di uomini in grado di fare la differenza. L’ultima idea sarebbe quella di Lores Varela.

Intanto lunedì parte la campagna abbonamenti. Il claim scelto è “Solo per amore”, uno dei cori più cari ai tifosi biancoverdi. Il club spera di recuperare anche così un rapporto con la piazza irrimediabilmente incrinato dopo due stagioni estremamente deludenti.