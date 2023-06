Avellino: primi nomi per il pacchetto difensivo, sprint verso il via del mercato Lavoro in entrata, ma anche in uscita nell'equilibrio verso la nuova stagione

È tutto pronto per l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, anche se nei fatti il lavoro sottotraccia dei club è stato avviato subito dopo la chiusura dal campo con l'ultima gara giocata. È stata una lunga fase per l'Avellino, ripartito dopo alcune settimane puntando su Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano come novità nell'area tecnica e con le conferme di Massimo Rastelli in panchina e di Mario Aiello nell'area scouting con Strano. Perinetti e Condò hanno attivato le prime soluzioni in entrata chiarendo la posizione ai tesserati che non rientrano nei piani del club per il 2023/2024.

Lanni e Mulè nelle idee biancoverdi

Per il pacchetto arretrato spuntano con forza due profili. Erasmo Mulè può essere il primo ingresso per la difesa. Il nativo di Alcamo, classe '99, di proprietà della Juventus, nel gruppo Next Gen dei bianconeri, è reduce da una stagione vissuta tra Catanzaro e Monopoli. Dopo tanta panchina in giallorosso, chiuso dal blocco titolare che ha garantito l'accelerazione dei calabresi verso la B, il difensore è stato protagonista in Puglia realizzando anche 3 gol e disputando le 2 gare dei playoff giocate dal Monopoli nella post-season 2023. Per la porta c'è, invece, Ivan Lanni. Il classe '90 si trasferì al Siena dopo l'esclusione del Novara nel 2021 e in Toscana fu scelto da Perinetti. L'estremo difensore appare pronto a ritrovare il direttore dell'area tecnica in Irpinia con Pasquale Pane che dovrebbe diventare il secondo e con Richard Marcone destinato all'addio.

Il Renate per Garetto, corsa a due per Micovschi

Da una parte i volti nuovi, ma per la dirigenza c'è la priorità cessioni ed emergono rumors concreti. Marco Garetto piace al Renate e nello scenario c'è la cessione a titolo definitivo. Inoltre, su Claudiu Micovschi, reduce dal prestito alla Fidelis Andria, ci sono il Taranto dell'ex tecnico biancoverde, Ezio Capuano, e il Latina.