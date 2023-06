Avellino, stadio: il sindaco Festa sui lavori, sui tempi e sulle tariffe Il sindaco del capoluogo ha partecipato al convegno organizzato dal CONI provinciale

I sindaci di Avellino, Mercogliano e Atripalda e il CONI regionale e provinciale insieme per sottolineare la rinascita delle zone interne: una sfida che parte dalla provincia di Avellino con un richiamo campano sottolineato dal presidente regionale, Sergio Roncelli, nell'evento al Palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano.

Montevergine simbolo per l'Irpinia con tutte le discipline sportive protagoniste in provincia con l'obiettivo di Napoli capitale europea dello sport nel 2026. "Credo che le aree interne rappresentino una grande opportunità per il territorio campano. - ha spiegato il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa - Abbiamo voluto organizzare qualche giorno fa una manifestazione per sancire innanzitutto un principio. Si va avanti, si raggiungono importanti risultati se si riesce a farlo insieme attraverso una strategia. Ci stiamo lavorando, mi sembra che i tempi siano maturi. Ovviamente parlando di Montevergine può rappresentare certamente per l'intera Irpinia, a partire dal capoluogo, un grande strumento, un grande mezzo turistico di conoscenza del territorio e anche di sviluppo economico dell'Irpinia".

Ieri c'è stata l'approvazione del bilancio di previsione in consiglio ad Avellino. È stato un passo importante anche per i lavori allo stadio Partenio-Lombardi: "Erano stati già previsti. Ora con l'approvazione del bilancio possiamo anche procedere all'affidamento degli interventi in modo che il manto erboso del Partenio si possa far trovare pronto quando inizierà la preparazione dell'Avellino. I tempi? Posso dire che sicuramente a giorni saranno affidati i lavori. Non credo che occorrerà molto tempo per l'intaso del rettangolo di gioco. Per agosto, salvo imprevisti, tutto sarà terminato. Sulle tariffe? Sono quasi definite. Abbiamo già un parametro di riferimento che era il canone mensile del bando e non si potranno discostare non in diminuzione da quella somma".