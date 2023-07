Avellino: ecco il jolly offensivo, tre ingressi pronti. Si lavora sulle uscite Sempre più definito il sistema tattico, già chiarito nella presentazione dell'area tecnica

Il mese di luglio si è aperto con l'accelerazione in entrata, ma in equilibrio con il piano legato alle cessioni. Sono pronti almeno tre ingressi nella rosa dell'Avellino. A Erasmo Mulè e Tommaso Cancellotti per il pacchetto arretrato con la pista che porta a Ivan Lanni per la porta si aggiunge Ignacio Lores Varela. Il jolly offensivo, classe '92, ha salutato il Cittadella dopo 30 presenze, 28 in Serie B, 2 in Coppa Italia nell'ultima stagione e da alcune ore è svincolato.

Il sistema tattico prende sempre più forma

Il nativo di Montevideo rientra nelle idee del sistema tattico definito da Massimo Rastelli nella conferenza stampa di presentazione dell'area tecnica: difesa a 4, centrocampo a 3, più soluzioni in attacco. Lores Varela ha ricoperto più ruoli nel reparto avanzato nelle diverse avventure in carriera e fu scelto da Giorgio Perinetti per il Siena nel 2021. Anche Cancellotti è svincolato dopo l'esperienza al Pescara: il terzino destro ha salutato il club abruzzese nelle scorse ore e appare pronto all'approdo in Irpinia. Mulè punta alla continuità tecnica: il siciliano, classe '99, è rientrato alla Juventus dopo i prestiti al Catanzaro e al Monopoli e in Puglia è risultato protagonista. Per l'attacco l'Avellino pensa a Cosimo Patierno, ma la Virtus Francavilla non immagina contropartite tecniche nell'eventuale trattativa.

Dirigenti al lavoro anche per le cessioni

Si accelera il percorso in entrata, ma può prendere forma il cammino in uscita per alcune pedine della rosa, composta da 29 calciatori dal primo luglio. C'è il Renate per Marco Garetto. Julian Illanes è seguito con attenzione dall'Ancona e dal Gubbio di Piero Braglia. La società umbra pensa anche a Mamadou Kanoute. Claudiu Micovschi piace al Latina e al Taranto di Ezio Capuano. Daniele Franco può tornare alla Turris, dove ritroverebbe Bruno Caneo. Per Richard Marcone ci sono le piste Carrarese e Rimini.