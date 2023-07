Avellino: primi movimenti in entrata e in uscita, le ultime Può essere la settimana dei primi annunci per la rosa 2023/2024

Tra poche ore inizierà la campagna abbonamenti, l'ulteriore step nella off-season dell'Avellino, al lavoro sul mercato per la ridefinizione della rosa verso la stagione 2023/2024. L'idea iniziale si conferma con il passare dei giorni. L'obiettivo biancoverde è quello di inserire un titolare per reparto trovando l'equilibrio tra i volti nuovi e gli addii dopo quelli già determinati poche ore fa con la scadenza contrattuale del 30 giugno 2023 che ha portato a 29 il numero dei calciatori legati al club.

Tre profili vicini

Erasmo Mulè, Tommaso Cancellotti e Ignacio Lores Varela per i ruoli di difensore centrale, terzino destro e jolly offensivo: così dovrebbe aprirsi la serie di annunci per il mercato in entrata. Mulè va a caccia di ulteriori conferme nel percorso in carriera dopo un ottimo percorso da gennaio in poi con il Monopoli. Cancellotti e Varela sono svincolati e hanno salutato rispettivamente il Pescara e il Cittadella dopo tante presenze dal primo minuto. L'uruguagio rientra nelle idee tattiche di uno staff tecnico e dirigenziale che in attacco vuole garantirsi maggiori soluzioni con la difesa a 4 e il centrocampo a 3.

L'obiettivo dell'equilibrio con le cessioni

C'è poi la priorità cessioni e l'Avellino vuole trasformare i contatti in trattative. Da Julian Illanes a Mamadou Kanoute passando per Marco Garetto, Richard Marcone e Daniele Franco: la società irpina cerca lo sprint in uscita.