Avellino, via alla campagna abbonamenti. I tifosi: "Fiducia in Perinetti" Le sensazioni dei supporter biancoverdi al botteghino del "Partenio-Lombardi"

È iniziata alle 9.30 la campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino per la stagione 2023/2024. La prima tessera è stata sottoscritta da un 17enne di Tropeani, frazione di Grottolella, che ha raggiunto il botteghino dello stadio "Partenio-Lombardi" in compagnia del cugino 15enne. Con loro altri tifosi biancoverdi pronti a rinnovare la fiducia e il senso di appartenenza alla propria squadra del cuore come la signora Maria, 76enne, che dal 1977 acquista ogni anno l'abbonamento per seguire i lupi nelle gare casalinghe.

In attesa dei movimenti in entrata e in uscita

Tra i supporter c'è fiducia nell'operato di Giorgio Perinetti e dei nuovi dirigenti in chiave mercato, in attesa dei volti nuovi e delle cessioni nell'equilibrio da centrare nella rosa che sarà a disposizione di Massimo Rastelli, con l'obiettivo di un vero rilancio nel girone C di Serie C dopo due annate negative.

Nel video le interviste ai tifosi