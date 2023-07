Avellino: Di Gaudio saluta la società e i tifosi Il siciliano: "Vi auguro grandi successi e momenti indimenticabili"

Dal primo luglio è svincolato e Antonio Di Gaudio ha salutato ufficialmente l'Avellino e l'Irpinia con un messaggio pubblicato sui canali ufficiali social e legato alle foto più belle del suo biennio all'ombra del Partenio, condizionato da lunghi stop per infortunio. "Ciao Avellino. Ci tenevo con tutto me stesso a ringraziarti. Per me sono stati due anni intensi dove purtroppo non si è riusciti a raggiungere quel qualcosa di importante. Lasciando questa città ho visto e sentito nel cuore di mia moglie e soprattuttto di mio figlio tanta tristezza e malinconia perché veramente ci siamo trovati benissimo. Ci siamo sentiti come a casa. Abbiamo stretto amicizie forti che porteremo nel cuore (compagnetti di scuola e amici fantastici)".

Messaggio social da parte dell'ormai ex biancoverde

"Grazie per tutto l'affetto che ci hai dimostrato. Grazie a tutti i miei compagni che in questi due anni hanno lasciato dentro di me qualcosa di speciale. Sono onorato di aver condiviso con tutti voi momenti belli e meno belli. Mi avete fatto sentire importante e spero di essere stato un esempio per voi. Grazie al presidente e alla famiglia. Grazie agli staff e a tutte le persone che hanno lavorato a contatto con noi. Vi saluto tutti con grande affetto augurandovi grandi successi e momenti indimenticabili. Un saluto con il cuore, quello che metto sempre, da Antonio Totò Di Gaudio".