Avellino: obiettivo fantasia in attacco, si punta allo sprint nelle cessioni Difesa a 4, centrocampo a 3, più soluzioni offensive per il 2023/2024

Via alla campagna abbonamenti in casa Avellino con la fiducia dei tifosi per il lavoro sottotraccia sul mercato da parte della dirigenza. Proseguono i contatti con Giorgio Perinetti che ha raggiunto Milano in compagnia del direttore sportivo, Luigi Condò, e del responsabile dell'area scouting, Pierfrancesco Strano. Tre profili sono vicini dall'ingresso nella rosa biancoverde: Tommaso Cancellotti per la fascia destra, il difensore centrale Erasmo Mulè e il jolly offensivo Ignacio Lores Varela.

Per la porta c'è sempre il nome di Ivan Lanni, avuto dal direttore dell'area tecnica nell'avventura a Siena nel 2021 come l'uruguagio, ma è in una lista che presenta anche altre scelte. In attacco l'Avellino pensa a Cosimo Patierno. C'è anche l'apertura da parte dell'entourage del calciatore, ma la Virtus Francavilla non ha intenzione di immaginare contropartite tecniche per la punta, legata ai biancazzurri fino al 30 giugno 2024. Inoltre, sempre per il reparto avanzato sguardo su Cesar Falletti, trequartista uruguagio, classe '92, di proprietà della Ternana.

Dai contatti all'obiettivo di aprire le trattative in uscita

In uscita c'è sempre l'interesse di Ancona e Gubbio per Julian Illanes. Gli umbri, guidati in panchina da Piero Braglia guardano anche a Mamadou Kanoute. La dirigenza dei lupi cerca lo sprint nelle cessioni per determinare l'equilibrio con le entrate. La Turris ripartirà da Bruno Caneo in panchina e Daniele Franco potrebbe tornare nel club corallino, come già accaduto nel gennaio scorso, e occhio anche al Mantova che segue il centrocampista al pari di Giuseppe Guadagni, sul quale resta la Recanatese. L'esterno offensivo ha vissuto la seconda parte dell'ultima stagione in prestito nel club marchigiano. Su Richard Marcone ci sono Carrarese e Rimini.