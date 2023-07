Avellino: si accelera per Patierno, il focus in tutti i reparti Ben 11 calciatori dell'attuale rosa sono in uscita: lo scenario di mercato

Salvo colpi di scena Tommaso Cancellotti ed Erasmo Mulè saranno i primi due volti nuovi per la rosa dell'Avellino 2023/2024. Il terzino destro umbro, classe '92, ha salutato il Pescara nei giorni scorsi, è svincolato e si avvicina l'ufficialità in entrata per i biancoverdi. Mulè ha, invece, chiuso la scorsa stagione con un secondo prestito, da gennaio in poi, vissuto da protagonista con il Monopoli e ha fatto rientro alla Juventus. La carriera del difensore centrale di Alcamo, classe '99, proseguirà nel girone C di Serie C.

Sprint per la punta della Virtus Francavilla

In attacco l'Avellino vuole accelerare per Cosimo Patierno. C'è l'intesa con l'entourage dell'attaccante di Bitonto, che ha aperto a una nuova avventura dopo la stagione da leader in maglia Virtus Francavilla (19 reti in 34 gare nella stagione regolare). La società biancazzurra appare ferma sulla posizione presentata già nelle scorse ore: nel caso di una cessione intende ottenere dal cartellino, quindi attende offerte e non contropartite tecniche. Lo sprint può arrivare in virtù della volontà della punta e sulla durata contrattuale (l'accordo con la Virtus scadrà tra un anno, il 30 giugno 2024).

Moretti seguito da diversi club di Serie B

Sempre per il reparto offensivo l'Avellino appare in pole per Ignacio Lores Varela, jolly offensivo reduce dall'esperienza in Serie B al Cittadella e svincolato dal primo luglio. Cesar Falletti dovrebbe restare solo una suggestione estiva. Nel frattempo, per il pacchetto difensivo tanto passerà anche per le opportunità di mercato con Lorenzo Moretti seguito con attenzione da alcuni club cadetti. Il difensore centrale di Magenta è legato all'Avellino fino al 2025, ma l'Inter ha il diritto di recompra.

Ricerca dell'equilibrio entrate-uscite

L'ingresso di Mulè non sembra richiamare al futuro di Moretti, bensì rientra nelle valutazioni dei profili in uscita come Julian Illanes e Ramzi Aya: calciatori all'interno di una lista lunga di potenziali uscenti (Richard Marcone, Gianmaria Zanandrea, Agostino Rizzo, Daniele Franco, Marco Garetto, Giuseppe Guadagni, Mamadou Kanoute, Claudiu Micovschi, Jacopo Murano, Vincenzo Plescia e Mamadou Tounkara).

La rosa reparto per reparto

Portieri: Marcone (2024), Pane (2026)

Difensori: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Zanandrea (2024), Aya (2025), Benedetti (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Centrocampisti: Casarini (2024), Franco (2024), Garetto (2024), Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Attaccanti: Ceccarelli (2024), Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025), Tounkara (2025)