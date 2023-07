Avellino: è ufficiale la cessione di un centrocampista Primo annuncio in uscita da parte del club biancoverde verso la stagione 2023/2024

Marco Garetto saluta l'Avellino. Il centrocampista torinese si trasferisce al Renate. Termina dopo una sola stagione l'avventura di Garetto all'ombra del Partenio con 17 presenze (15 nel girone C di Serie C, 2 nella Coppa Italia di categoria) e 533 minuti giocati con 5 gare giocate da titolare. Cessione a titolo definitivo da parte dell'Avellino con la carriera del mediano che proseguirà in Lombardia.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’ A.C. Renate il calciatore Marco Garetto. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".