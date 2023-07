Avellino, vicinissima la firma di Cancellotti Per Patierno la Virtus Francavilla fa muro

L’Avellino è vicinissimo alla firma di Tommaso Cancellotti. L’esterno basso arriva dal Pescara dopo un’ottima stagione con 31 presenze e 3 gol all’attivo. Dopodichè sarà la volta di Erasmo Mulè per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Per l’attacco il club biancoverde è forte su Cosimo Patierno ma la Virtus Francavilla fa muro: rifiuta contropartite tecniche (ha detto no a Tounkara, Zanandrea e Casarini) e vuole monetizzare ma ritiene ancora troppo basse le offerte dell’Avellino. Nelle ultime ore si registra un’accelerazione anche per la trattativa con Lores Varela. Insomma arriva lo sprint per i primi tre colpi di mercato. Intanto è ufficiale la prima cessione: Garetto a titolo definitivo al Renate.