Avellino: nuovo annuncio in uscita, cessione a titolo definitivo Prime ufficialità verso il ritiro in programma a Palena dal 16 luglio per la stagione 2023/2024

Ulteriore annuncio in uscita dalla rosa dell'Avellino. Il club biancoverde ha ceduto Tommaso Ceccarelli: operazione a titolo definitivo con il jolly offensivo che torna all'AZ Picerno. Il capitolino aveva raggiunto la Lucania nel mese di gennaio risultando prezioso nell'ottimo cammino della squadra allenata da Emilio Longo. Inizialmente l'Avellino aveva pensato alla conferma di Ceccarelli per la stagione 2023/2024 proprio in virtù della buonissima fase vissuta in rossoblu e per le qualità tecnico-tattiche. Il Picerno, che voleva ripuntare sull'ex Juve Stabia, ritrova subito l'attaccante con la dirigenza irpina che ha già pensato ad altri profili per i due spot di esterno offensivo nel 4-3-3. C'è Ignacio Lores Varela pronto all'ingresso.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’ AZ Picerno il calciatore Tommaso Ceccarelli. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".