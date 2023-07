Avellino: pronti tre colpi. Si accelera per l'attacco Due annunci in uscita e un reparto avanzato che può subire una rivoluzione

Non cambia la prospettiva. Ci sono tre profili pronti all'ingresso nella rosa dell'Avellino: il terzino destro Tommaso Cancellotti, il difensore centrale Erasmo Mulè e il jolly offensivo Ignacio Lores Varela. C'è lo sprint nelle manovre in entrata con le prime ufficialità in uscita, le cessioni a titolo definitivo di Marco Garetto al Renate e di Tommaso Ceccarelli al Picerno. La ricerca dell'equilibrio tra acquisti e cessioni prosegue nelle soluzioni di mercato dei biancoverdi.

Patierno per il reparto offensivo

L'Avellino insiste per Cosimo Patierno, ritenuto il profilo utile dopo le 19 reti realizzate con la Virtus Francavilla nella stagione regolare 2023/2024 e il reparto avanzato potrebbe uscire rivoluzionato rispetto alle prime idee dell'estate. Tanto passerà per le opportunità di mercato che si verranno a creare lungo la sessione, ma con l'obiettivo di uno sprint in grado di garantire gran parte della rosa futura già per il ritiro di Palena, in programma dal 16 luglio, e ormai sempre più vicino. Per la porta c'è sempre il nome di Ivan Lanni, ma non è l'unico profilo individuato per il ruolo di titolare.