Avellino: c'è un quarto profilo vicinissimo, sprint in entrata Soluzione da due punte con il trequartista: lo scenario in casa biancoverde

Non è stata la giornata degli annunci, ma in casa Avellino tre calciatori sono pronti all'approdo in Irpinia e c'è un quarto profilo vicinissimo ai lupi, Felice D'Amico. Si prefigura la cessione a titolo definitivo da parte della Sampdoria. Il trequartista siciliano, classe 2000, è stato protagonista nell'ultima stagione con la maglia della Pro Sesto nel girone A di Serie C e con un cammino chiuso nel terzo turno dei playoff 2023. Il nativo di Palermo è rientrato alla Sampdoria, in virtù del contratto in scadenza il 30 giugno 2024 dopo l'annata vissuta in prestito, ma il suo percorso appare già definito con l'arrivo ad Avellino insieme ad altri tre calciatori già bloccati dalla dirigenza biancoverde: Tommaso Cancellotti, Erasmo Mulè e Ignacio Lores Varela.

Pressing per Patierno, idea Cianci

Alle operazioni praticamente chiuse per il mercato in entrata si legano le ufficialità già arrivate in uscita (Marco Garetto al Renate e Tommaso Ceccarelli al Picerno) e agli altri contatti. C'è il Mantova su Jacopo Murano e per l'attacco l'Avellino insiste per Cosimo Patierno dalla Virtus Francavilla, ma pensa anche a Pietro Cianci. La punta pugliese, classe '96, da 9 reti in 40 presenze nell'annata sportiva 2022/2023, è svincolato dopo l'avventura con il Catanzaro chiusa con la promozione in Serie B.