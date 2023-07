Avellino, è fatta per Patierno: lunedì la firma del bomber Contratto biennale con opzione per il terzo

Dopo un estenuante tira e molla arriva a conclusione la trattativa dell’Avellino per portare in Irpinia il bomber della Virtus Francavilla Cosimo Patierno. In giornata è arrivata la fumata bianca per l’attaccante bitontino, autore di 19 gol nello scorso campionato. Parti d’accordo su tutto, con l'entourage del calciatore l'accordo già c'era da giorni: ora è stata vinta anche la resistenza del club pugliese e si chiude con un contratto di due anni più opzione per il terzo. Lunedì è attesa l’ufficialità dell’operazione da parte dei biancoverdi.