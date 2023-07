Avellino: come cambia l'attacco con l'arrivo di Patierno e di altri due profili La rosa reparto per reparto: chi resta, chi può partire, i volti nuovi e quelli in entrata

Nella giornata di ieri Cosimo Patierno ha raggiunto Avellino ed è, di fatto, iniziata l'avventura dell'attaccante pugliese in biancoverde. Dall'accelerazione nella trattativa tra il club irpino e la Virtus Francavilla all'arrivo in città passando per le visite mediche svolte alla Clinica Villa Stuart con un viaggio iniziato all'alba: un segnale che vale tantissimo e che dimostra quanto la volontà del calciatore sia stata decisiva per l'operazione in entrata. L'Avellino sembra lanciato verso una coppia offensiva composta da Patierno e Michele Marconi, voluto con forza da Massimo Rastelli nell'ultima sessione invernale di calciomercato, con Marcello Trotta primo cambio dalla panchina.

Più soluzioni per il reparto offensivo

Difesa a 4, centrocampo a 3, fantasia in attacco o comunque più soluzioni e non a caso altri due profili sono pronti all'ingresso nel reparto avanzato: il jolly offensivo, Ignacio Lores Varela, ala destra di piede mancino, ma abile anche in altri spot per l'attacco, e Felice D'Amico. C'è l'accordo tra l'Avellino e la Sampdoria per l'arrivo a titolo definitivo del trequartista. Il classe 2000 è stato protagonista con la Pro Sesto nel girone A e il suo contratto con i liguri scade tra un anno (30 giugno 2024). Alla cessione a titolo definitivo dovrebbe legarsi un diritto per la Samp sulla potenziale futura rivendita da parte del club della famiglia D'Agostino. Emerge, quindi, un attacco a due con un trequartista, ma capace di ruotare e firmare in corso d'opera la posizione di punta centrale con due esterni offensivi "a piede invertito" con un settore pronto al completo restyling anche in virtù delle uscite.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025)

In entrata: Mulè

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

In entrata: Patierno, D'Amico, Lores Varela

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno