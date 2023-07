Avellino, si chiude per la porta: vicino Andrenacci L'estremo difensore, classe '95, favorito su Lanni e Loria

In attesa dell’ufficialità di Cosimo Patierno, l’Avellino ora mette il mirino sul nuovo portiere. Nelle ultime ore si sta stringendo per Lorenzo Andrenacci, estremo difensore classe ’95, nella passata stagione al Brescia alle dipendenze di Perinetti. Sembra aver battuto la concorrenza di Lanni e Leonardo Loria della Juventus Next Gen. Di fatto già chiuse le operazioni per Erasmo Mulè e Felice D’Amico che, come Patierno, attendono solo l’ufficializzazione da parte del club biancoverde. Sul fronte cessioni Claudiu Micovschi è conteso da Taranto e Latina. Eziolino Capuano lo vorrebbe fortemente in riva all’Ionio ma i pontini sembrano favoriti sul romeno, senza tralasciare la terza opzione, il Sorrento.