Avellino: un portiere in arrivo. Parisi alla Fiorentina: ecco il "tesoretto" Calciomercato: accordo per l'estremo difensore che arriva dalla Serie B

L'Avellino accelera anche per la porta e Simone Ghidotti è il profilo scelto dalla dirigenza biancoverde. L'estremo difensore bresciano, classe 2000, arriverà in Irpinia con la formula del prestito dal Como. Ghidotti è stato il titolare nel club lombardo nella prima parte dell'ultima stagione di Serie B per poi vivere tra panchina e tribuna il girone di ritorno dopo l'ingresso dell'ex biancoverde Alfred Gomis nella squadra lariana. A Ghidotti in entrata si aggiunge l'uscita sempre più definita per Richard Marcone: l'ex Potenza è pronto alla nuova avventura in C con il Sorrento.

Sono 6 le operazioni in entrata

Nella giornata di ieri Cosimo Patierno è diventato ufficialmente un calciatore dell'Avellino, si è legato ai lupi con un contratto biennale e l'opzione per il terzo anno legata al verificarsi di alcune condizioni. Con l'accordo per Ghidotti e l'annuncio del biennale per Tommaso Cancellotti è salito a 6 il numero di operazioni per la rosa 2023/2024. Manca solo l'ufficialità per l'arrivo del difensore Erasmo Mulè e dei jolly offensivi Felice D'Amico e Ignacio Lores Varela.

Il serinese si trasferisce alla Fiorentina

Nel frattempo ha preso definitivamente forma il "tesoretto" garantito dalla cessione di Fabiano Parisi all'Empoli nel 2021. L'esterno difensivo irpino si trasferirà alla Fiorentina per 10 milioni di euro più uno di bonus. In virtù del dieci per cento sulla futura rivendita, all'Avellino spetta, quindi, poco più di un milione. Ieri Parisi era nella sua Serino per l'evento nel ricordo del papà Carmine "Charles" e di Ciappone, Francesco De Feo.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

In entrata: Ghidotti

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025)

In entrata: Mulè

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno

In entrata: D'Amico, Lores Varela

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno