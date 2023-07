Avellino: Aya dovrà operarsi di nuovo al ginocchio La rosa reparto per reparto per il club biancoverde verso la stagione 2023/2024

Ramzi Aya ha annunciato la nuova operazione al ginocchio a cui si sottoporrà nelle prossime ore. Il difensore dell'Avellino si è espresso così sui canali ufficiali social: "È un periodo complicato, difficile. - ha spiegato Aya con la didascalia per due foto che presentano il ricovero in clinica prima dell'intervento - Ho lavorato tanto per tornare, ma purtroppo oggi a distanza di due mesi mi devo rioperare al ginocchio. Non sarà facile rialzarsi, ma troverò il modo di farlo". L'ex Reggina è nella lista dei possibili uscenti dalla rosa biancoverde, ma in virtù dei tempi di recupero si alzano drasticamente le percentuali di conferma all'ombra del Partenio almeno nella sessione estiva. In mattinata l'Avellino ha ufficializzato l'accordo con Erasmo Mulè.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

In entrata: Ghidotti

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026)

In entrata: D'Amico, Lores Varela

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno