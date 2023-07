Avellino, in arrivo il terzino Falbo. Franco torna alla Turris Tra entrate e uscite prende forma la rosa biancoverde verso il ritiro di Palena

L’Avellino continua ad essere molto attivo sul mercato e chiude anche per il vice-Tito. In dirittura d’arrivo la trattativa per il terzino sinistro Luca Falbo, 20 anni, scuola Lazio, nella passata stagione al Monopoli dove ha giocato con buona continuità collezionando anche 3 gol e 3 assist. Sull’asse con la Puglia ci sono anche i movimenti in uscita di Tounkara e Kanoute che potrebbero fare il viaggio in direzione opposta a quella di Falbo. Sempre in uscita si profila il ritorno di Daniele Franco alla Turris dove ritroverà il suo mentore, Bruno Caneo. Due anni di contratto con i corallini per il centrocampista. Infine domani potrebbe essere il giorno dell'ufficialità per Luca Palmiero, centrocampista, scuola Napoli, che arriverà dal Pescara e firmerà un biennale con i biancoverdi.